Unieuro, il giudice sportivo: "Odio e discriminazione razziale". Il Palafiera squalificato per un turno

Pugno duro del giudice sportivo all'indomani della vittoria dell'Unieuro Forlì contro Udine. Nel referto di omologazione dei risultati e provvedimenti disciplinari, il giudice ha disposto la squalifica del campo per una gara "per manifestazioni ispirate ad odio e discriminazione razziale e per lancio di oggetti non contundenti (palle di carta) collettivo sporadico, senza colpire".

Il prossimo appuntamento al Palafiera sarà contro la Pompea Mantova dell'ex Kenny Lawson. Per disputare la sfida sul parquet amico, la società di via Corridoni dovrà mettere mano al portafogli e pagare una sanzione di 10mila euro.