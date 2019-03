Parte dalle colline toscane la stagione 2019 della Forti e Liberi

Domenica scatta la stagione agonistica 2019 della U.S. Forti e Liberi. Gli Esordienti saranno impegnati per la prima gara in Toscana a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, in un percorso pieno di “mangia e bevi”, tipicamente collinare. I ragazzi del primo anno dovranno completare 28,4 chilometri, mentre quelli del secondo 32,2 chilometri. La società, che quest'anno celebra i 96 anni di attività, si è presentata in Comune alla presenza dell'assessore Sara Samorì, il presidente del comitato provinciale di Forlì, Doriano Montanari, il tecnico su pista della regone Emilia Romagna Davide Bonetti e di Matteo Montaguti, l'alfiere dell'Androni Giocattoli che ha iniziato le prime pedalate con la società biancorossa.