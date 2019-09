Sul balcone della Romagna un weekend di basket col primo "Trofeo Città di Bertinoro"

Il PalaColombarone ospiterà nel weekend il primo "Trofeo Città di Bertinoro", evento ad ingresso libero patrocinato del Comune. Da anni non veniva organizzata una kermesse del genere per la palla a spicchi e la sinergia fra la Gaetano Scirea ed amministrazione comunale è risultata determinante per il raggiungimento dello scopo. Nella due giorni sul Colle scenderanno sul parquet, oltre ai beniamini locali, atleti del calibro di Kos e Spampinato (Imola), R.Ravaioli e Silimbani (Lugo), Raschi, Saponi e l’ex Flan (S.Marino), tanto per citarne alcuni. Tre squadre iscritte al campionato di C Gold più i titani che si cimenteranno in quello di C Silver saranno quindi garanzia di spettacolo, per tutti i tifosi bianconeri e gli addetti ai lavori che accorreranno numerosi.