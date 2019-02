Sul cammino del Forlì c'è la Vastese: "In campo senza ansia, servirà essere cattivi"

Vincendo contro la Vastese "saremmo ipoteticamente fuori dalla zona playout e ci permetterebbe di tirare in ballo altri avversari nella lotta salvezza". E' quanto ha affermato capitano Ivan Graziani alla vigilia del match. "Servirà una grande cattiveria agonistica e tanta voglia di stare bene in campo, rimediando ad ogni eventuale errore di un compagno e così via", è l'incitamento del bomber. Graziani invita i suoi a giocare "con quell’adrenalina che ci servirà per rimanere concentrati in ogni momento della partita. Ci è capitato più volte di giocare con ansia, che non ha permesso alle qualità del gruppo di emergere. Si è visto anche ad Isernia, dove abbiamo sbagliato molte giocate decisive che ci avrebbero permesso di segnare altri goal". Marco Vesi fotografa la Vastese: "Hanno un attacco capace di mettere in difficoltà chiunque in questo campionato, anche se concedono qualcosa in difesa. Il loro valore ci interessa, ma relativamente. La partita è importante e sarà dura. Non dovremo affrontarla con ansia, ma con la mentalità di chi si vuole salvare il prima possibile".