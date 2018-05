Superbike a Imola, ai box c'è anche Dovizioso. Ma non parla del futuro

Da Forlì a Imola in moto per vedere da vicino i bolidi della Superbike. Nel suo weekend di relax, Andrea Dovizioso non rinuncia ai motori. Il forlivese si è incamminato lungo la via Emilia per assistere sabato a Gara 1 del Gran Premio d'Italia, quinto round del campionato delle derivate di serie. Il vicecampione del mondo 2017 della MotoGp ha fatto visita agli amici della Ducati e per tifare in particolar modo l'amico Michael Ruben Rinaldi.

"Sembra strano ma non ho mai girato qui a Imola", ha confessato DesmoDovi ai microfoni di Sportmediaset, che non ha voluto parlare in merito al futuro. "Stiamo ancora parlando e non è il momento per dire qualcosa". Quanto al campionato, lo zero di Jerez pare dimenticato: "Stiamo lavorando molto bene, anhe se non sarà semplice recuperare punti a Marquez e la Honda. Dipende da noi".