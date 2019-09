Supercoppa, al Palafiera la sfida contro Udine: parte la prevendita dei biglietti

Apre martedì e sarà attiva fino a sabato mattina la prevendita dei biglietti per la sfida di Supercoppa tra Unieuro Forlì e Apu Udine, in programma domenica alle 18 al Palafiera. I tagliati sono acquistabili nella sede di via Corridoni 10 dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 e sabato dalle 9 alle 12.30. Ci sarà poi la possibilità di acquistarli online sul circuito vivaticket a questo link, o direttamente all’Unieuro Arena il giorno della partita. La biglietteria del palazzetto sarà aperta fino alla fine del primo tempo della partita. Rimangono invariati i prezzi rispetto alle gare del girone: biglietto intero a 10 euro, under 14 a 5 euro, i bambini sotto i 10 anni entrano gratis, ma con l’obbligo di avere il ticket d’ingresso (non è possibile fare il ticket omaggio online). Il biglietto darà accesso a tutti i settori dell'impianto. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al numero 0543 1753333 o scrivere alla casella di posta elettronica info@pallacanestroforli2015.it.