Supercoppa basket, battere Piacenza per passare il turno. Ma non ci sarà Ndoja

Proseguire il cammino in Supercoppa è l’obiettivo che cercheranno di raggiungere i ragazzi dell’Unieuro guidati da coach Sandro Dell’Agnello. "Vincendo passeremmo il turno - non usa giri di parole il coach -. Essendo la terza partita in una settimana non siamo certi della nostra condizione, ma questo vale anche per Piacenza. Noi vogliamo provarci. Teniamo a passare il turno, ma non dimentichiamoci che se Piacenza vince qui potrebbe qualificarsi".

Sulla condizione fisica della squadra, il coach spiega: "Abbiamo avuto qualche problemino in settimana, ma in fase di preparazione è normale". Non sarà della partita Ndoja. "Vedo i ragazzi determinati a fare bene - evidenzia Dell'Agnello -. Ci è mancato qualcosina durante gli allenamenti, perché qualcuno ha avuto qualche problema, ma sommariamente ho una buona impressione della mia squadra, sia per le partite fatte che per il lavoro giornaliero. Sono abbastanza fiducioso".

La squadra è ancora alla ricerca della quadra definitiva: "Difensivamente stiamo facendo un buon lavoro - osserva il coach -. Dopo 20 giorni con giocatori nuovi non è così scontato. Il nostro obiettivo è ottimizzare le parti del campo di giorno in giorno. Avere 40’ di continuità è molto difficile: le due partite giocate da noi vanno viste in maniera più che positiva".