Basket, per le sfide di Supercoppa al Palafiera c'è l'opzione biglietto unico

Un biglietto unico per le gare casalinghe di Supercoppa LNP dell'Unieuro Forlì che si giocheranno al Palafiera contro l’Andrea Costa Imola (mercoledì 11 settembre alle 20.30) e contro l’Ucc Piacenza (domenica 15 settembre alle 19). E' l'iniziativa della Pallacanestro 2.015, specificando che il tagliando darà accesso a tutti i settori dell’Unieuro Arena al prezzo di 10 euro. I bambini sotto i 10 entreranno gratis, ma dovranno essere comunque muniti del biglietto di ingresso che potranno sottoscrivere in sede o alla biglietteria (non online). Per gli Under 14 è prevista una tariffa scontata di 5 euro. I titoli di ingresso per le due partite non sono inclusi nell'abbonamento. I biglietti sono già acquistabili nella sede della Pallacanestro 2.015 (Viale Corridoni 10, dal lunedì al venerdì con orari dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19), o online. I tagliandi rimasti invenduti si potranno acquistare direttamente alla biglietteria dell’Unieuro Arena il giorno della partita. Per qualsiasi informazione, potete chiamare il numero 0543/1753333, oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica info@pallacanestroforli2015.it.