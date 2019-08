Supercoppa di basket, cambiano gli orari delle sfide contro Ravenna e Piacenza

Cambiano gli orari degli impegni di Supercoppa LNP della Pallacanestro 2.015. In particolare, ci sono variazioni per la prima e per la terza giornata: la sfida in trasferta contro Ravenna di domenica 8 settembre si giocherà alle 18 anziché alle 20 come previsto, mentre la sfida contro UCC Piacenza di domenica 15 settembre si giocherà all’Unieuro Arena alle 19 anziché alle 18.