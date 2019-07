Supercoppa LNP, qualificazione a suon di derby: Unieuro nel Girone Bianco:

Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato la composizione dei gironi di qualificazione della Supercoppa LNP 2019 Old Wild West. Pallacanestro 2.015 è stata inserita nel “Girone Bianco” con Andrea Costa Imola, UCC Piacenza e Basket Ravenna. Il calendario delle partite verrà comunicato nelle prossime settimane. Da quest’anno la Supercoppa ha una nuova formula: partecipano infatti tutte le 28 squadre di Serie A2, che sono divise in 7 gironi composti da quattro squadre. Le partite si giocheranno domenica 8, mercoledì 11 e domenica 15 settembre e saranno di sola andata. Le vincitrici dei sette gironi e la miglior seconda si qualificheranno per la fase ad eliminazione diretta che partirà dai quarti di finale; chi vincerà i quarti si qualificherà per le Final Four che si giocheranno sabato 28 e domenica 29 settembre, in sede ancora da definire.