Supercoppa LNP, ufficializzate le sfide: si comincia subito col derby Ravenna-Forlì

La Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato le date e gli orari delle partite di qualificazione della Supercoppa LNP 2019 Old Wild West. La Pallacanestro Forlì 2.015, inserita nel Girone Bianco, affronterà l'OraSì Ravenna domenica 8 settembre alle 20 al PalaCosta nella prima giornata. La seconda sfida vedrà il match contro Imola al PalaGalassi mercoledì 11 settembre alle 20,30, mentre la terza e ultima partita del girone sarà contro Piacenza domenica 15 settembre alle ore 18 al PalaGalassi.

La formula prevede il passaggio del turno ai quarti di finale delle vincitrici dei sette gironi e della miglior seconda che si qualificheranno per la fase successiva ad eliminazione diretta; chi vincerà i quarti si qualificherà per le Final 4 che si giocheranno sabato 28 e domenica 29 settembre, in sede ancora da definire.