T-Rod is back: la Pallacanestro Forlì 2.015 ufficializza il colpaccio

Forlì può sognare in grande col ritorno di Terrence Roderick. La Pallacanestro 2.015 ha ufficializzato il colpo per la prossima stagione cestistica. Esterno Usa classe 1988 di 198 centimetri, Roderick ha iniziato la sua carriera alla Northeast Prep School di Philadelphia, per poi passare al college alla University of Alabama at Birmingham per due stagioni (2007-2008 e 2008-2009). Ai Traiskirchen Lions, squadra austriaca con la quale nella stagione 2009-2010 producendo 18 punti e 6 rimbalzi di media, ha vissuto la sua prima stagione europea. In seguito l’approdo in Italia: prima a Rimini in Legadue (2010-2011, 16 punti e 6.5 rimbalzi), poi a Cremona in Serie A (2011-2012, 7.1 punti di media in 11 partite disputate) e Forlì ancora in Legadue (2012-2013, 17.8 punti, 7.2 rimbalzi e 4.4 assist di media), risultando uno dei giocatori più completi della categoria.

Dopo una parentesi biennale in Israele, vestendo le maglie di Hapoel Eilat, Maccabi Haifa e Maccabi Kiryat Gat, Roderick è tornato in Italia in Serie A2 ad Agropoli (2015-2016, 19.1 punti, 7.1 rimbalzi e 5 assist di media), prima di firmare a Ferrara (2016-2017, 16.5 punti, 6.3 rimbalzi e 4.4 assist). Nel campionato 2018-2019 è ancora tra i protagonisti dell’intera Serie A2 con la maglia di Bergamo con cui chiude l’annata a 20.4 punti, 10.8 rimbalzi e 6 assist. Lo scorso anno ha disputato il campionato di A2 con la maglia di Napoli, con una media di 15.2 punti (28% da tre, 48% da due e 75% dalla lunetta), 7.2 rimbalzi e 4.1 assist.