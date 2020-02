Taekwondo, forlivesi al top Slovenia Open 2020: oro per Linda Cecchi e argento per Veronica Rosetti

Si è svolto lo scorso weekend nella splendida cornice della Tivoli Hall di Lubjiana, lo Slovenia Open 2020, torneo della World Taekwondo valevole per l'assegnazione dei punti per il ranking mondiale. La Polisportiva era presente con 4 atleti, tutte ragazze, che hanno messo in campo una prestazione eccezionale portando a casa un oro ed un argento tra le categorie junior. Ad aggiudicarsi l'oro nella categorie -55kg è stata Linda Cecchi, classe 2003, che dopo il bronzo degli ultimi Campionati Europei si conferma una delle più forti atlete in campo internazionale.

La gara di Linda è senza storia, vince ben 5 incontri contro una croata, una serba, una austriaca, e due bulgare, dando a tutte quante le sue avversarie distacchi siderali e confermandosi al primo posto dopo l'oro ottenuto anche lo scorso anno in terra slovena. Sul secondo gradino del podio nella categoria -49kg finisce invece Veronica Rosetti, classe 2003, che dopo lo splendido argento del Paris Open quando ancora era cintura rossa, conferma di essere tra le più forti a livello internazionale dopo solo 2 anni di pratica, vincendo 3 incontri tutti molto combattuti contro una tedesca, una serba e una croata e perdendo di pochissimo la finale (5-1), contro l'altra italiana di categoria, Clara Trincia, vice campionessa europea in carica.

Entrambe le ragazze forlivesi, compagne di classe al Liceo Scientifico, sono senza dubbio due atlete formidabili e si spera in un 2020 pieno di grandi successi per loro. Senza medaglia ma con una grande prestazione la gara di Letizia Biserni, classe 2005, nella -46kg e Diana Calugareanu, classe 2006, nella -44kg, che perdono al primo incontro entrambe di un punto rispettivamente contro una corata ed una serba che poi vinceranno la loro categoria. Sorteggio sfortunato, ma grande gara per entrambe.

Le quattro forlivesi avrebbero dovuto essere impegnate questo weekend ad Amburgo al German Open 2020, ma vista la situazione di emergenza causata dal coronavirus si è deciso di non partecipare. Il prossimo impegno per la squadra forlivese, coronavirus permettendo, saranno i Campionati Italiani Cadetti-Junior-Senior che si terranno a Genova dal 20 al 22 marzo.