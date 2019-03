Taekwondo, impresa della forlivese Linda Cecchi: è campionessa europea per club

E' stato un altro weekend di successo per la Polisportiva Edera Forlì, contemporaneamente a Pisa e a Salonicco in Grecia, due atlete forlivesi sono salite sul podio in due importanti competizioni di Taekwondo. A Salonicco Linda Cecchi arrivava dopo lo splendido oro della settimana precedente allo Slovenia Open. Accompagnata dal maestro della nazionale italiana Giovanni Lo Pinto, è stata impegnati impegnata agli European Clubs Championship, competizione che da l'accesso diretto per i medagliati ai prossimi Campionati Europei Junior 2019 che si terranno in Spagna in autunno.

In una categoria con ben 47 atlete, Linda ha avuto davanti a se ben 6 incontri. Il primo incontro lo ha vinto per differenza punti 23-3 contro la greca Kottaki Styliani. Al secondo incontro ha superato l'altra greca Totsiou Evangelia per 10-4. Agli ottavi di finale ha sconfitto la nazionale bulgara Romina Kircheva per 20-6. Ai quarti di finale ha avuto la meglio contro la nazionale serba Milica Bulat per 32-3, approdando cosi in zona medaglia. In semifinale ha affrontato la nazionale russa e campionessa europea in carica Anastasia Kosmycheva, battendola con un netto 17-1 e conquistando la finale. In finale ha trovato la spagnola Alba Palmer Soler, vecchia conoscenza per l'Edera Forli poiche fu la ragazza che sconfisse Ilhame Chafoui al mondiale junior lo scorso aprile. Linda non da scampo nemmeno a lei le, sconfiggendola un netto 19-2 che le è valsa la medaglia d'oro, il titolo di campionessa europea per club e la qualificazione diretta ai Campionati Europei Junior.

Commenta il tecnico Filippo Rosati: "Linda è incredibile, non riesco nemmeno io a vederne i limiti, poichè ha margini di miglioramento incredibili e costanti nel tempo, è davvero un talento che unisce determinazione e sacrificio, genetica e duro lavoro. E' un esempio per tutti davvero. E' una brava ragaza, a scuola va bene nonostante per impegni con la nazionale debba saltare numerosi giorni di scuola e siamo fortunati che abbiamo il pieno supporto dei professori e della Dirigente scolastica dell'Liceo Scientifico di Forlì dove Linda frequenta la 2^D. Ora il prossimo weekend ha un ennesimo impegno con la nazionale in Olanda e speriamo vada bene anche quello, poi la testa agli italiani di Riccione competizione che Linda incredibilmente non è mai riuscita a vincere. Il nostro obiettivo quindi è su quello".

Gli altri risultati

Nella stessa giornata di gara, a Pisa si tenevano i Campionati italiani a Categorie Olimpiche e la Polisoirtiva Edera Forli era presente con 6 atleti. Purtroppo non è stata una gara fortunata anche se una medaglia è comunque arrivata. Domenico Tarulli, Giorgia Raggi Artica e Giorgia Di Martino sono usciti sconfitti al primo incontro. Francesca Raggi e Elisa Navoni sono state sconfitte al secondo turno. Solo Martina Corelli in -49kg, ha vinto il primo turno agilmente per 33-0 contro un atleta toscana, ha vinto anche il secondo 20-4 contro la campionessa italiana in carica, ma ha ceduto in semifinale di misura 16-14 contro la vincitrice della categoria Sofia Zampetti, che come Martina, fa parte della Nazionale Italiana in un incontro avvincente che ha visto Martina in vantaggio per gran parte dell'incontro. Nella finale per la medaglia di bronzo poi batte per ko un altra atleta toscana conquistando un terzo posto che le va un pò stretto. Per Martina ora due gare importanti con la nazionale, quella in Olanda insieme a Linda e quella della settmana successiva in Belgio per conquistare importanti punti nel ranking olimpico.