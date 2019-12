Taekwondo, Linda Cecchi bronzo ai Campionati Europei a categorie olimpiche

La forlivese Linda Cecchi in forza alla Polisportiva Edera Forlì ha conquistato a Dublino ai Campionati Europei a Categorie Olimpiche una stupenda medaglia di bronzo in -55kg, dimostrando di essere una delle più forti atlete d'Europa e una delle nuove promesse del Taekwondo Italiano per il futuro prossimo.

La nazionale italiana in -55kg portava anche Giada Al Halwani atleta che sia ai Campionati Italiani che alla Coppa Italia Linda ha sconfitto per aggiudicarsi i titoli. Le due azzurre erano nella parte opposta dei tabelloni, con la possibilità di trovarsi in finale. Linda vince gli ottavi di finale contro la francese Khalida Haddad per 18-7, poi batte ai quarti di misura la rumena Alexandra Rache per 4-3 entrando in zona medaglia. In semifinale Linda deve affrontare la tedesca Laura Geobel, la stessa che agli Europei Junior l'aveva sconfitta ad un passo dalla medaglia per 9-7. Anche questa volta purtroppo la tedesca ha la meglio, seppur per pochissimo, sempre due punti, 7-5. Amara soddisfazione la vittoria della tedesca in finale contro l'altra Italiana per 10-0.

La vera finale purtroppo si combatteva solo per un bronzo e Linda ha avuto la sfortuna di trovare la tedesca dalla sua parte del tabellone. Però la prestazione c'era e batterla è stato ad un passo visto che al primo round era in vantaggio 3-0. Per Linda comunque un'esperienza indimenticabile e la prima medaglia con la Nazionale Italiana.