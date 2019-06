Tanta gente per il memorial Federico Perugini - FOTO

Sabato pomeriggio, presso lo Stadio Tullo Morgagni, si è tenuto il primo Memorial Federico Perugini, torneo dedicato alla categoria Esordienti organizzato dal Forlì F.C. a cui hanno partecipato anche Edelweiss, Fano, Parma, Bologna, Vis Pesaro, Imolese e R.C. Cesena. Il Memorial è stata un’occasione per trascorrere una giornata di sport uniti in ricordo di Federico, e tutta la Società spera fortemente di ripetere l’evento in futuro.

"Il Forlì F.C. ringrazia tutti coloro che hanno partecipato a questa giornata, in particolare la famiglia di Federico, che si è prodigata per la realizzazione e ha partecipato calorosamente all’evento." si legge in una nota della società

