Tante gioie per Anna Remondin al Campionato Italiano di pattinaggio artistico

Anche quest’anno l’invincibile armata bianco-rossa del pattinaggio artistico forlivese ha dominato la scena durante il Campionato Italiano di Pattinaggio artistico a rotelle svoltosi a Ponte di Legno (Brescia) dal 9 al 16 giugno 2019. Per il terzo anno consecutivo Anna Remondini (Forlì Roller) e Daniel Morandin (Rollclub Padova) hanno conquistato il titolo di Campioni Nazionali 2019 di pattinaggio artistico a rotelle nella specialità Coppia Danza Senior. I detentori del titolo iridato hanno incantato il pubblico interpretando la complessa tematica dell’Olocausto, pattinando sulle intramontabili note del tema più celebre di “Schindler’s List“. Con un programma davvero notevole e di altissimo profilo, Anna e Daniel hanno ottenuto un punteggio elevatissimo superiore a 140, una prestazione davvero incredibile per i due atleti, ribadendo una superiorità che si è estesa negli anni anche a livello mondiale.

Dopo la vittoria nelle Coppie Danza Senior, Anna Remondini ha finalmente conquistato il tricolore nella Solo Dance Senior singolo di pattinaggio artistico, il titolo tanto agognato e sfuggito sempre per poco. E così, la casteldariese ormai romagnola d’adozione della Forlì Roller, ha messo a segno una straordinaria doppietta dopo il trionfo nelle Coppie Danza con Daniel Morandin. Un’esibizione straordinaria quella di Anna, sulle note di “Ghost” che l’hanno issata a 132 punti, sempre più in vetta e irraggiungibile anche per le altre atlete. “Sono felicissima: ho voluto questo risultato con tutta me stessa conducendo la gara con la giusta grinta - sono le prime parole di Remondini -. È dal 2012 che inseguo la prima posizione nella Solo Dance Senior, finalmente è arrivata. Ora desidero preparare al meglio il Mondiale. Obiettivo migliorare il mio season best”. Nella Solo Dance Senior singolo, al termine di una gara di altissimo livello, prestazione molto buona di Ania Balzani (Forlì Roller) classificatasi al 18° posto con una esecuzione davvero emozionante sulle note della bellissima “Caruso” (Lucio Dalla).

In categoria Coppie Danza Junior vittoria con brivido per Alice Balzani (Forlì Roller) e Samuele Salvatore (Rotellistica Casteldariese), rimasti al comando della classifica con il totale di 93,16. I giovani atleti della categoria hanno dato vita a delle Danze Libere di assoluto livello capaci di coinvolgere tutti, ma al termine della tenzone la classifica finale confermava in toto quella emersa dalla Style Dance. Cosi ad aggiudicarsi il titolo italiano di specialità del 2019 è stata la coppia Alice Balzani/Samuele Salvatore, sulle note de “Lo Schiaccianoci” (Petr Ilic Cajkovskij). Altri risultati positivi sono venuti nella Solo Dance Junior singolo dove Alice Balzani ha conquistato un bel 4° posto nella classifica finale con il disco “Eva” e un punteggio finale di 80,66 aggiudicandosi così l’accesso ai Campionati Europei che si terranno a Harsefeld (Germania) dal 30 agosto al 7 settembre.

A chiudere il trend positivo della Forlì Roller è stata Clara Lazzari nella categoria Artistico Singolo Senior, con una prestazione molto buona in una gara di alta competitività e di grande spettacolo contesa fino all’ultimo. L’atleta, che ha vestito diverse volte la maglia della Nazionale e vinto la Coppa Italia nel 2017, ha interpretato il disco “Qeen of the Sea”, un tema inspirato alle sirene. Risultati, questi, che fanno ben sperare per il futuro e ci confermano l’ottimo stato di forma del pattinaggio a rotelle della Forlì Roller. Prossimo appuntamento per Remondini e Balzani saranno i Campionati del Mondo che si terranno a Barcellona (Spagna) dal 2 al 14 luglio.