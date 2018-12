Tempo di addii e nuovi arrivi: il Forlì cambia volto al suo staff tecnico

Il Forlì cambia volto al suo staff tecnico. Si è interrotto il rapporto col preparatore atletico Lorenzo Vagnini e col preparatore dei portieri Andrea Spinelli. La società biancorossa li ha sostituiti rispettivamente con Nicola Bosi e Stefano Dadina. Il Forlì F.C. ringrazia Vagnini e Spinelli "per il lavoro svolto e per il costante impegno mostrato, e augura loro le migliori fortune professionali per il futuro"