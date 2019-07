I migliori specialisti del tennis in carrozzina si sfidano al settimo torneo internazionale Città di Forlì

Da giovedì a domenica si disputerà il "Torneo Internazionale Città di Forlì" di tennis in carrozzina, giunto alla settima edizione e tradizionale appuntamento estivo del calendario sportivo forlivese. "Gli sponsor e gli amministratori locali hanno rafforzato l'impegno già dimostrato negli anni precedenti ed altri si sono aggiunti per sostenere questo importante evento sportivo - esordisce Giuseppe Monterosa, presidente dell'Asd Forum Tennis, organizzatore della kermesse -. E' a loro che va il nostro primo ringraziamento, oltre a quello che porgiamo a tutti coloro che, a diverso titolo, collaborano per la realizzazione della manifestazione". Saranno numerosi gli atleti che si sfideranno al Circolo Tennis Forum (via Campo di Marte, 1) sui quattro campi in terra rossa all'aperto e due sei terreni al coperto. Il montepremi è di 4mila dollari (80% singolare, 20% doppio).

Mercoledì alle 17 ci sarà la compilazione dei tabelloni, mentre alle 19 l'esposizione degli orari delle gare e a seguire la cena al circolo. Da giovedì mattina, alle 9, il via alle sfide. Domenica alle 9 è prevista la finale del singolare; a seguire ci sarà il doppio e le premiazioni. Alle 13 festa con buffett. Il tronero sarà giocato secondo le regole del tennis e le regole del tennis in carrozzina. Gli atleti, conclude Monterosa, "portano un bellissimo esempio di forza e simpatia". L'ingresso alle sfide, che vedrà in campo i migliori atleti della specialità, è gratuito. A portare i saluti dell'amministrazione comunale l'assessore allo Sport e vicesindaco Daniele Mezzacapo.