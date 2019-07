Tennis Europe Under 12 al Villa Carpena: ecco i finalisti

Siamo alle finali nel torneo Tennis Europe Under 12 del Tennis Villa Carpena. Le sfide per il titolo nel memorial “Gaio Camporesi” vedranno domenica di fronte dalle 16.30 Mika Buchnik-Fabiola Marino nel femminile, Pierluigi Basile-Michele Mecarelli nel maschile. Nel maschile il primo a tagliare il traguardo della finale è stato Pierluigi Basile (wild-card), giocatore di grande talento, che ha messo in fila venerdì sera nell’ultimo quarto di finale il polacco Filip Kosinski per 7-5, 6-3 e oggi Matteo Sciahbasi con lo stesso punteggio. A seguire la seconda semifinale tra Michele Mecarelli e Riccardo Surano, vinta dal primo per 6-1, 6-3. Nel femminile vola in finale l’israeliana Mika Buchnik, già vincitrice del doppio, che si è imposta per 6-4, 6-3 sulla francese Daphnee Mpteshi Perricard, la stessa che aveva estromesso nell’ultimo quarto per 6-2, 6-2 Ilary Pistola.

A seguire ha conquistato il match-clou anche la romana Fabiola Marino, molto più a suo agio sulla terra della danese Lucca Ingildsen arresasi per 6-1, 6-2. Intanto nel doppio maschile finale vinta dal tandem Matteo Sciahbasi-Riccardo Surano su Michele Mecarelli-Danny Stella per 7-6 (4), 4-6, 10-7.