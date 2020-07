Terza fila per Andrea Dovizioso, ottavo nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna a Jerez

Andrea Dovizioso scatterà dalla terza fila nel primo Gran Premio della stagione MotoGP 2020, in programma domani alle ore 14:00 sul circuito andaluso di Jerez de la Frontera. Il pilota del Ducati Team, che era riuscito ad accedere direttamente alla Q2 grazie al decimo tempo ottenuto negli ultimi minuti della FP3 al mattino, ha ottenuto l’ottavo tempo in qualifica, girando in 1:37.535.

Più difficile la giornata del suo compagno di squadra Danilo Petrucci, ancora sofferente ai muscoli del collo dopo la caduta di mercoledì nei test pre-gara. Il pilota di Terni oggi è riuscito a ritrovare un buon feeling con la sua Desmosedici GP ma nel turno di FP3 di questa mattina non è riuscito ad andare oltre il tredicesimo tempo. Costretto a prender parte alla Q1 questo pomeriggio, Danilo ha ottenuto il quarto tempo in 1:37.423 senza riuscire ad accedere alla Q2, e quindi partirà in quinta fila nella gara di domani.

“Oggi per me è stato difficile riuscire a restare nelle prime posizioni durante le FP3 e in qualifica - ha diochiarato il Dovi. - Peccato, perché speravo di poter partire dalla prima o dalla seconda fila, e invece scatteremo dall’ottava posizione, in terza fila. Abbiamo un buon passo gara, ma al momento non sono ancora del tutto soddisfatto del mio feeling con la moto. Ci stiamo lavorando e speriamo di riuscire a migliorare in tempo per domani. Sarà importante riuscire a restare da subito nelle prime posizioni e sono sicuro che abbiamo il potenziale per poter fare una bella gara”.