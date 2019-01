E' una Dakar da "uomini duri": tanti ostacoli, ma l'equipaggio forlivese supera anche la terza tappa

L'edizione 2019 della Dakar peruviana presenta difficoltà difficili da superare anche per i piloti più esperti. La buona notizia a per l'equipaggio del RacingTeam Le Fonti Meldola composto da Andrea Schiumarini, Andrea Succi e Massimo Salvatore e aver completato anche la terza tappa, da San Jan de Marcona a Arequipa con 467 chilometri di trasferimento e 331 chilometri di prova speciale. "Ci sono volute otto ore per fare 180 chilometri", spiega Renato Rickler, team manager di R Team - Ralliart Off Road Italy - Ford Raptor SVT. Lungo il percorso i piloti hanno dovuto affrontare un catino di dune e trovare la via d'uscita è stata un'autentica impresa. Anche la quarta tappa, da Arequipa a Tacna con 259 chilometri di trasferimento e 405 chilometri di prova speciale, si annuncia un'autentica maratona. I mezzi non avranno assistenza durante le ore serali. Quindi inizierà la risalita verso nord.