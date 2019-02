Terzo ko esterno di fila, la Gaetano Scirea Bertinoro scivola in zona playout

Dopo lo scivolone di San Lazzaro, arriva per la Gaetano Scirea Bertinoro un altro ko. Il tutto a pochi giorni dalla proibitiva, ma non impossibile, sfida di sabato del PalaColombarone contro la capolista Rinascita Basket Rimini. La compagine di Tumidei è capitolata 68 a 57 in quel di Anzola. Una prestazione più che dignitosa non cancella il difficile momento dei bianconeri: dopo Ferrara sono giunte tre sconfitte consecutive in altrettanti viaggi e per la prima volta in stagione Bracci e compagni scivolano in zona playout

Sul torpedone per l’Emilia il Gaetano Scirea parte con Frigoli sulle stampelle (caviglia ko, se va bene se ne riparla a marzo) e con il suo miglior realizzatore S.Ravaioli debilitato da 38 di febbre ma per ovvi motivi stoicamente in campo, Flan che poteva essere utile alla causa come alterego in cabina di regia cooptato da Unieuro e Dilas ancora appiedato dai noti problemi fisici al ginocchio. Stante una prova d’immenso orgoglio, in precarie condizioni d’organico, la compagine bianconera tiene in scacco per lunghi tratti la più quotata Anzola e deve capitolare nel finale inchinandosi alla incursioni dell’ottimo S.Parmeggiani (15 nella ripresa con tre triple) ed ai fendenti dei due lunghi Bortolani e Donati, pure loro in doppia cifra ed autori di 23 punti in coppia.

Dopo un primo periodo sostanzialmente equilibrato, i romagnoli riescono addirittura a guadagnare un importante 20-27 al 16’ grazie alle magie di Ravaioli ed un ottimo impatto dalla panchina. A quel punto Caroldi e compagni beccano due tecnici in 59”, non si disuniscono e proprio mettendo la palla sistematicamente ai lunghi riescono a ricacciare il naso avanti prima del thè caldo. Al rientro lecito attendersi un atteggiamento più arrembante degli orsi (8-0 dal 23’ al 26’) mentre gli ospiti refertano appena quattro punti (bomba di Cristofani e libero di Ricci) in sette minuti. Verso il 40’ Bertinoro arriva con problemi di fiato e rotazioni, ancora due canestri pesanti di Jimmy e uno di Bravi unite alle zingarate di Ricci mantengono il Gaetano Scirea in linea di galleggiamento ma mai a strettissimo contatto da impensierire i padroni di casa. Sabato c'è il derby con Rimini.