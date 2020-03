Test a porte chiuse al Morgagni: il Forlì si difende bene col Ravenna

Un allenamento congiunto importante quello che il Forlì Calcio ha disputato sabato nel primo pomeriggio contro il Ravenna football club impattando sul risultato di 0 a 0; un test significato in questo periodo di stop obbligatorio per l'emergenza covid-19 che ha giovato ad entrambe le formazioni, per ritrovare un buon ritmo partita. Con ancora fermi ai box Biasiol, Pellecchia e Zamagni, è stato infatti un match dove non è mancato l'agonismo e le occasioni da goal, come se fosse un vero derby, ma giocato per forza di cose a porte chiuse. Interessanti gli spunti dei galletti che non hanno accusato la differenza di categoria (il Ravenna partecipa al campionato di serie C) ed anzi più volte sono andati vicini al vantaggio con Calabrese e nella ripresa col subentrato Ballardini.

Il Ravenna invece ha avuto due buone occasioni con Mokulu e Nigretti ma in entrambi i casi Semprini non si è fatto cogliere impreparato mentre nella ripresa Raffini ha avuto una buona occasione non sfruttata. Nel frattempo il Forlì attraverso i suoi canali social ha comunicato che nel periodo estivo si svolgerà il "Forlì Summer Camp 2020" per tutti i giovani calciatori, seguiranno prossimamente tutte le informazioni per parteciparvi.

Formazione titolare FORLI: Semprini,Beduschi,Vesi,Sedioli,Gkertsos,Baldinini, Corigliano, Buonocunto, Bonandi, Gomez,Calabrese. All. Paci

RAVENNA: Spurio,Nigretti,Caidi,jidayi,Purro,Makuli,Papa,Gavioli,Zambataro,Mokulu,Nocciolini. All. Foschi