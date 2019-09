Test derby per Gaetano Scirea e Baskers. Lele Montaguti scatenato

Prosegue senza soste la marcia d’avvicinamento al debutto in campionato previsto fra sole tre settimane. Nella seconda amichevole programmata nel precampionato bianconero ospite al PalaColomborone la quotata Baskers, una delle favorite per il torneo di serie D. Coach Alessandro Tumidei deve fare i conti con le assenze degli under Angeletti e Zambianchi mentre Bracci viene schierato sul parquet nei soli 20’ dopo l’intervallo. Il galoppo ha lasciato intravedere validi progressi nelle trame di gioco ed anche nell’inserimento dei nuovi innesti, con il play Montaguti che ancora una volta si è rivelato il faro del gioco offensivo ed ha chiuso come miglior realizzatore della squadra imbucando 4 tiri pesanti (sui 10 di squadra).

Primo quarto di ottima qualità per i padroni di casa, ritmo e gioco corale a farla da padrone con le gambe che giravano a mille; poi i carichi di lavoro atletico sostenuti in settimana si sono fatti sentire e nel secondo Rombaldoni e compagni hanno saputo trovare con continuità la via del canestro. Ora nel prossimo week end si disputerà sul Colle il 1° torneo Città di Bertinoro (sabato 14 e domenica 15) con la presenza di Lugo, San.Marino e Virtus Imola.

GAETANO SCIREA BERTINORO – BASKERS FORLIMPOPOLI 74-58 (20-9; 15-23; 13-10; 17-9; 9-7)

GAETANO SCIREA: En. Solfrizzi 3, Rossi G. 8, Montaguti 21, Troisi 2, S.Ravaioli 4, Bessan 3, Ricci 7, Farabegoli 9, Stoica 5, Bracci 7, Em.Solfrizzi 5. All.: Tumidei

BASKERS: Cristofani 9, Gorini 8, Godoli, Biffi 3, En.Rossi 7, Guaglione, Rombaldoni 7, Servadei 5, Piazza 8, Totaro 3, Stella 5, Plachesi 2, D’Angelo n.e. All.: Agnoletti Arbitri: Meli di Ravenna e Linguerri di Forlì. Note: si è disputato un quinto periodo da 5’.