MotoGp, i piloti assaggiano il nuovo Montmelò. Vola Vinales, Dovi "studia"

Andrea Dovizioso e Marc Marquez divisi da appena sei millesimi nei test MotoGp che si sono svolti mercoledì sul tracciato del Montmelò. Dopo la pioggia caduta martedì, i piloti hanno potuto girare con regolarità, assaggiando il nuovo asfalto della pista che a giugno ospiterà il Gran Premio della Catalogna. Il forlivese della Ducati, 38 giri in totale senza cercare il "tempone", ha chiuso al quinto posto a 683 millesimi dal miglior crono realizzato dalla Yamaha di Maverick Vinales. Lo spagnolo ha preceduto la M1 clienti del team "Tech 3" di Johann Zarco e la Ducati di Jorge Lorenzo, rispettivamene a 277 e 283 millesimi. La prestazione del maiorchino è di buon auspicio in vista dell'appuntamento di campionato.

Quarto tempo per Cal Crutchlow, migliore delle Honda, incappato anche in una scivolata alla curva 3, mentre Marc Marquez ha chiuso sesto col crono di 1'39"663, sei millesimi alle spalle di Dovizioso. Completano la top ten la Suzuki di Andrea Iannone, la Yamaha di Valentino Rossi, l'Aprilia di Aleix Espargaro e la Repsol Honda di Dani Pedrosa. La sessione mattutina è stata interrotta per la brutta caduta di Tito Rabat, carambolato sulla ghiaia nella curva che precede il rettilineo conclusivo. Lo spagnolo della Ducati del team Avintia è stato trasportato all'ospedale per controllo al braccio sinistro. Nel volo la sua GP17 ha persino preso fuoco. Il nuovo asfalto ha sensibilmente abbassato i tempi: basti pensare che il record di Marc Marquez del 2016 era di 1'43"589.