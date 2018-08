Test MotoGp a Misano, Lorenzo fa paura. Dovizioso completa 90 giri

Condizioni meteo perfette hanno accompagnato domenica la giornata di test MotoGp sul tracciato Misano World Circuit "Misano Simoncelli" di Misano Adriatico. I collaudi hanno tenuto impegnato anche Andrea Dovizioso, completando ben 90 tornate. Il forlivese ha chiuso a sei decimi dal compagno di squadra Jorge Lorenzo, che ha fermato il cronometro sul tempo di 1’31”9, avvicinando il crono di 1’31”868 dai lui stesso fatto segnare nel 2016 quando era sulla Yamaha. Lo spagnolo è stato molto attivo, completando in sella alla sua Desmosedici ben 72 giri. La base per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è più che buona.

Terzo tempo per la Honda LCR di Cal Crutchlow, ha girato in 1'33"1. Tanti giri anche per i piloti Yamaha: Valentino Rossi ne ha completati 86, mentre Maverick Vinales 95. I due hanno preparato l'appuntamento di inizio settembre e provato qualche nuovo setup di elettronica in vista dell'imminente appuntamento di Silverstone. Il nove volte campione del mondo, che ha avuto anche modo di fare una sosta al ristorante "Da e Bafet", ha girato in 1'33"2, due decimi più rapido del compagno di squadra. Seuono le Aprilia di Aleix Espargaro e Scott Redding, che hanno provato le evoluzioni al motore. In pista anche Michele Pirro, con la terza Desmosedici GP18 del Ducati Test Team, che prenderà parte alla gara come wild card. Il pilota pugliese ha girato in 1:33.5 completando 74 giri e proseguirà il suo lavoro sul circuito di Misano anche nei prossimi due giorni.