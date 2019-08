MotoGp, esclusiva ForlìToday. Per Dovizioso semaforo verde per i test a Misano: "Sto molto meglio"

Pollice all'insù e volto sorridente. Andrea Dovizioso inizierà giovedì pomeriggio la due giorni di test sul tracciato di Misano Adriatico, in vista del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesimo round del Motomondiale. Prima di salire in sella alla sua Desmosedici, il forlivese è dovuto sottoporsi ad una visita di controllo al Medical Center. Ad esaminarlo il medico Fim Giancarlo Di Filippo e il medical director del Medical Center Eraldo Berardi.

"Quella di Silverstone non è stata la caduta più brutta della mia carriera - ha dichiarato in esclusiva a ForlìToday il pilota forlivese -. E' stata un po' spettacolare, ma è andata bene. Fortunatamente non mi sono fatto niente di grave. Avevo qualche ematoma e ci abbiamo lavorato col preparatore Fabrizio Borra. Sto già molto meglio. Devo salire su una MotoGp e vediamo come reagirà il fisico".

La notte subito dopo l'incidente è trascorsa con qualche dolore: "Il risveglio avevo qualche sofferenza, ma è normale. Ma noi piloti nella nostra carriera di botte ne diamo e siamo consci di questo". Dovizioso dopo Silverstone ha visto scappare Marc Marquez a +78: "Paura per la caduta? No, più la rabbia per i punti persi". Al fianco del forlivese c'erano il preparatore Borra e il team manager Ducati, Davide Tardozzi.

Foto di Marzio Bondi