MotoGp, test a Sepang. Vinales show nel "time attack". Dovizioso lavora in tandem con Petrucci

In casa Ducati si respira un clima disteso e sereno all'interno dei box. Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci dalle parole sono passati ai fatti. Il duo rosso ha lavorato praticamente in tandem nella seconda delle tre giornate di test sul tracciato malese di Sepang. Quando la temperatura dell'asfalto schizzata oltre i 60°C, i portacolori della casa di Borgo Panigale sono scesi in pista insieme, effettuando dei mini long run e stampando tempi praticamente fotocopia.

In uno stint è stato il forlivese a fare da riferimento al ternano, mentre in quello successivo è stato il nuovo compagno di squadra a "trainare" il romagnolo. Prove generali di quel che si potrebbe vedere durante la stagione. Sono stati proprio Dovizioso e Petrucci, con 60 e 65 passaggi, tra i piloti più attivi del giovedì di Sepang, con il due volte vice campione del mondo che al mattino, con temperature più basse, a rispondere al crono di mercoledì di Marc Marquez, fissando il limite personale in 1'59"562.

L'ex campione del mondo della 125cc ha proseguito il programma di lavoro focalizzato in primis sul telaio e su tutte le novità "nascoste" portate dal team bolognese, effettuando delle prove comparative. "È stata una giornata positiva, e sono molto contento del nostro metodo di lavoro che ci ha consentito di raccogliere molte informazioni interessanti - afferma Dovizioso -. Ci siamo concentrati su alcune aree nelle quali lo scorso anno avevamo sofferto un po’, trovando buoni riscontri. Insieme a Danilo siamo anche riusciti a fare due piccoli ‘long run’ portando le gomme a distanza di gara, cosa che ci ha consentito di simulare il Gran Premio in modo più completo rispetto a quando si gira da soli. Ci restano ancora alcuni componenti da provare domani: lo sviluppo non si ferma mai e continueremo a cercare ulteriori miglioramenti".

Il "time attack"

Gli ultimi minuti sono stati dedicati al "time attack", con Maverick Vinales a recitare la parte del leone col crono di 1'58"897, un tempo superlativo e al di sotto di circa un decimo dal record fatto registrare da Jorge Lorenzo in 1'58"830. Lo spagnolo della Yamaha ha preceduto di oltre mezzo secondo la Suzuki di Alex Rins e di 620 millesimi la Ducati Pramac di Jack Miller. "DesmoDovi", quarto col crono del mattino, ha rifilato appena 4 millesimi a Cal Crutchlow (Honda Lcr) e 63 millesimi a Valentino Rossi, che ha abortito la caccia al miglior crono per un problema di aderenza col pneumatico posteriore. Marquez ha concluso il programma di lavoro nel primo pomeriggio, con 37 giri all'attivo e miglior best personale in 1'59"790, a sandwitch tra le Ducati di Tito Rabat e Petrucci.