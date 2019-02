Test MotoGp, la Ducati stupisce con novità continue. Svetta Rins nel day 2 di Losail

Si abbassano i tempi nella seconda delle tre giornate di test MotoGp in Qatar che precedono l'inizio del campionato tra due settimane. Si guarda con interesse al responso cronometrico, ma i team hanno lavorato soprattutto in vista della gara del 10 marzo. Andrea Dovizioso è stato impegnato anche in una ezza simulazione di gara, portando in pista la nuova carena triplano che ha fatto il suo debutto a Sepang. Dopo aver deliberato motore e telaio, nel box della rossa pare sia stato già scelto l’assetto aerodinamico per la prima prova del campionato.

Sulla rossa di Danilo Petrucci è spuntato un inedito spoiler montato sula pancia della carena davanti alla ruota posteriore. Sempre sulla Ducati numero 9 è stato installato un carter aerodinamico per mantenere la temperatura della mescola. Commenta Dovizioso: "I tempi non sono molto significativi perché tanti piloti hanno lavorato principalmente in ottica gara, ma ciò che conta è che le nostre sensazioni sono buone".

Prosegue il forlivese: "Come in Malesia, abbiamo effettuato una simulazione di gara divisa in due parti. È un lavoro molto importante in preparazione del Gran Premio, anche se quest’ultimo si svolgerà in condizioni leggermente diverse, e ci ha consentito di raccogliere indicazioni interessanti nonostante sia ancora difficile capire il potenziale degli avversari. Stiamo lavorando bene e con metodo, e lunedì continueremo a concentrarci su alcuni particolari per capire più dettagliatamente dove è ancora possibile migliorare".

Anche in casa Honda non sono stati a guardare. Marc Marquez ha girato con una nuova carena anteriore ed una scatola di chiara ispirazione Ducati nel codone. E' andata tanto forte la Suzuki, con Alex Rins davanti a tutti col crono di 1'54"593, 57 millesimi più rapido di Maverick Vinales, sabato il più veloce. Valentino Rossi non ha provato il time attack, lavorando sulle novità sulla M1. Al terzo posto un’altra M1, quella satellite di Fabio Quartararo. Il debuttante transalpino e portacolori Petronas Yamaha SRT ha preceduto Petrucci e Marquez. Ottavo tempo Dovizioso, preceduto dall'Aprilia di Aleix Espargaro e dalla Honda LCR di Nakagami. Jorge Lorenzo (Repsol Honda) ha lavorato sulle geometrie della sua RC213V, chiudendo 18esimo davanti a Rossi.