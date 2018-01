MotoGp, è una Ducati che fa sognare. Lorenzo da record, ok Dovizioso

Si chiude col record del tracciato, a firma di Jorge Lorenzo, la prima sessione di test invernali MotoGp che si è svolta da domenica sul tracciato malese di Sepang. Il maiorchino, autore anche di una caduta senza conseguenze, ha dimostrato un ottimo feeling con la nuova Ducati Desmosedici Gp18, tirando fuori dal cilindro il crono di 1'58"830, migliorando di oltre due decimi la pole di Dani Pedrosa realizzata nel 2015 (quello ufficioso era stato realizzato da Marc Márquez nei test del 2015 in 1'58"867). Va fortissimo anche Andrea Dovizioso, soprattutto sul passo: il forlivese nel time attack è arrivato a 339 millesimi dal compagno di squadra, incappando anche in un scivolata alla curva 1 al mattino. L'inconveniente è costato del tempo prezioso al vice campione del mondo, che nel pomeriggio, in condizioni di caldo torrido, si è concentrato sulla distanza.

A precedere il portacolori della casa di Borgo Panigale le Honda di Pedrosa (1'59"009) e Cal Crutchlow (1'59"052), entrambi sotto il precedente primato della pista. Non ha cercato la prestazione, ma è stato impegnato in un'interessante simulazione gara, Marquez, settimo a 552 millesimi dalla virtuale pole. Davanti allo spagnolo si sono inseriti un ottimo Jack Miller, a suo agio con la Ducati Gp17 del team Pramac, e la Suzuki di Alex Rins. Ottavo Valentino Rossi, che ha lavorato sul telaio e motore della Yamaha, davanti a Johann Zarco (Tech 3), che ha bocciato a quanto pare la Yamaha 2017, e la Ducati di Danilo Petrucci. Non è sceso in pista Pol Espargaro.