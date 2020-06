Test al Mugello per Nannini, ottimi responsi dal cronometro: "Nessun problema, sono molto soddisfatto"

Matteo Nannini torna in pista ed è subito velocissimo. Lo stop forzato imposto dall'emergenza sanitaria da covid-19 non ha fatto dimenticare al pilota forlivese come si va forte al volante di una monoposto. Per scrollarsi di dosso la ruggine che si è accumulata durante il lockdown, l'ex campione della F4 degli Emirati Arabi è stato impegnato mercoledì e giovedì in una due giorni di test al Mugello al volante di una Tatuus della Formula Regional europea del team DR Formula. Un buon test in vista del debutto nel Fia Formula 3 Championship con il team Jenzer Motorsport.

Matteo ha subito trovato buone risposte dal cronometro, confermandosi costantemente tra i più veloci e chiudendo alla fine con il considerevole responso di 1’42”6, secondo miglior tempo dei test. "Sono molto soddisfatto - esordisce Nannini -. Con DR Formula abbiamo fatto un ottimo lavoro, chiudendo appena dietro ad un altro team di riferimento come la Prema. A livello fisico in queste settimane sono riuscito a prepararmi bene. Difatti non ho avuto alcun problema a tornare al volante".

Il giovane pilota spiega il perchè dei test al volante dela Tatuus della Formula Regional: "E' una monoposto che si avvicina abbastanza alla Formula 3. Inoltre si utilizzano le stesse gomme e l'abitacolo è simile. Adesso saremo presenti a Misano il 18 giugno, sempre con DR Formula, per svolgere un’ulteriore giornata di test, mentre valuteremo la nostra presenza a Imola, alla fine di questo stesso mese".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In definitiva, un’ottima prova del nove per Nannini, in vista dell'inizio di stagione previsto sui saliscendi austriaci di Spielberg ad inizio luglio, primo degli otto round di un calendario completamente rinnovato che farà tappa anche in Ungheria, Gran Bretagna, Spagna e Italia, con l’ultimo appuntamento in programma a Monza il primo fine settimana di settembre.