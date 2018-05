MotoGp, test al Mugello: pioggia e grandine rallentano i team. Marquez il più veloce

Pioggia e grandine rallentano il lavoro dei team MotoGp nella prima delle due giornate di test al Mugello in vista del Gran Premio d'Italia, in programma nel weekend del 3 giugno. Secondo i tempi ufficiosi il più veloce è stato Marc Marquez con la sua Repsol Honda col crono di 1'46"8, precedendo di quattro decimi la Honda del team di Lucio Cecchinello affidata a Cal Crutchlow. Lo spagnolo è sceso in pista anche con l'asfalto bagnato, incappando in una caduta senza conseguenze alla seconda delle Arrabbiate.

Andrea Dovizioso ha iniziato la preparazione al weekend di gara col terzo crono, a cinque decimi da Marquez, mentre il compagno di squadra Jorge Lorenzo ha provato un nuovo telaio e novità aerodinamiche. Tanto lavoro in casa Yamaha, con Maverick Vinales quarto davanti a Valentino Rossi. Giovedì saranno in pista Suzuki, Aprilia e Ducati col test Michele Pirro.