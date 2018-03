MotoGp, ultimi test in Qatar: Dovizioso subito velocissimo

Andrea Dovizioso dopo i test in Malesia e Thailandia si conferma in splendida forma anche in Qatar. Inizia col sorriso la tre giorni conclusiva di collaudi MotoGp a Losail per il forlivese della Ducati, secondo ad appena 51 millesimi dal miglior tempo fatto realizzare dalla Yamaha di Maverick Vinales. I piloti della MotoGP sono scesi in pista alle 13 ora locale per un unico turno di otto ore, terminato sotto i riflettori che illumineranno il tracciato alle porte di Doha anche domenica 18 marzo per la gara di apertura del campionato mondiale 2018.

Il vice campione del mondo ha proseguito il lavoro iniziato a Buriram, verificando anche alcune mescole di pneumatici portate dalla Michelin. Alle sue spalle si sono piazzati Andrea Iannone (Suzuki), Johann Zarco (Yamaha Tech 3) e Jorge Lorenzo (Ducati). Settimo tempo per Valentino Rossi, a sandwich tra l'altra Suzuki di Alex Rins e la Ducati Pramac di Danilo Petrucci. Completano la top ten un terzo di Honda (quella clienti del team Lcr di Cal Crutchlow e quelle Repsol ufficiali del campione del mondo Marc Marquez e Dani Pedrosa, quest'ultimo incappato in un ruzzolone senza conseguenze).

Sono 48 i giri completati da "DesmoDovi": "Per me è stata una giornata positiva. Abbiamo fatto alcune prove importanti con le carene e poi ci siamo concentrati sul set-up, però le condizioni della pista non erano ideali perché non c’era molto grip. Tutto sommato i tempi sono venuti abbastanza facilmente ma abbiamo ancora bel po’ di lavoro da fare e, anche se il mio feeling comunque è buono, adesso dovremo entrare nei dettagli in ottica gara". I test ufficiali proseguiranno venerdì e sabato e verranno chiusi da un ultimo turno su asfalto bagnato, organizzato per valutare la possibilità di correre il Gran Premio del Qatar anche in condizioni di pioggia.