MotoGp, test in Thailandia. Vola Marquez, Dovi prova le carene: "Ducati molto competitiva"

Doppietta Repsol Honda nella seconda delle tre giornata di test sul tracciato thailandese di Buriram. Il miglior tempo è stato staccato da Marc Marquez in 1'29"969, unico a scendere sotto il muro dell1'30", precedendo di appena 158 millesimi il compagno di squadra Dani Pedrosa. Sorprende il terzo tempo della Ducati Pramac di Jack Miller, in sella alla Desmosedici Gp17, a 216 millesimi dalla virtuale pole position, a precedere le Yamaha di Maverick Vinales e Johann Zarco. Andrea Dovizioso ha chiuso la seconda sessione in nona posizione con il tempo di 1’30.494, seguito in decima posizione da Jorge Lorenzo in 1’30.729.

"Abbiamo lavorato davvero tanto, facendo molte comparazioni sia con le nuove carene che con una nuova versione del telaio, e quindi sono soddisfatto di aver avuto una giornata intera per provare dei nuovi particolari - ha affermato il forlivese dopo aver completato ben 78 giri -. Come sempre ci sono dei pro e dei contro, ma per fortuna siamo andati forte con tutto il materiale nuovo e questo è davvero positivo".

"Siamo stati veloci senza usare la gomma morbida, ma qui probabilmente i tempi sul giro sono più difficili da interpretare rispetto alla Malesia, anche perché la Michelin non ha ancora molta esperienza su questo tracciato e quindi sembra che le gomme giuste per la gara saranno quelle più dure, piuttosto simili a quelle già utilizzate nel GP d’Austria - osserva il vice campione del mondo -. Non è quindi così facile interpretare il livello degli altri piloti, ma anche la nostra moto si è dimostrata molto competitiva".