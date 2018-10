Testa alla Vastese: martedì il Forlì inizia la settimana di lavoro

Ingoiata, ma non ancora smaltita, la delusione del ko di domenica contro il Montegiorgio, il Forlì tornerà in campo martedì per preparare la sfida di domenica prossima lontano dal Morgagni contro la Vastese. I biancorossi si riuniranno agli ordini di mister Nicola Campedelli alle 15 all'Antistadio 1. Gli allenamenti si replicheranno allo stesso campo e alla stessa ora anche mercoledì, giovedì e venerdì, mentre sabato mattina ci sarà la rifinitura alle 9.30.