MotoGp Thailandia, Dovizioso leader. Spaventosa caduta di Jorge Lorenzo

Gioie e dolori in casa Ducati nella prima giornata di prove libere del Gran Premio di Thailandia, sul veloce tracciato di Buriram. Andrea Dovizioso ha piazzato la sua rossa davanti a tutti col crono di 1'31"090, staccando di appena 31 millesimi la Yamaha di un consistente Maverick Vinales. Vicinissime anche le Honda, con Cal Crutchlow (team di Lucio Cecchinello) e Marc Marquez rispettivamente a 74 e 98 millesimi dalla vetta. I primi dieci sono racchiusi comunque in un fazzoletto: tra il forlivese e Johann Zarco, che chude la top ten con la Yamaha del team Tech 3, ci sono appena 331 millesimi.

Nel finale di FP2 c'è stata la spaventosa caduta di Jorge Lorenzo, disarcionato dalla sua Desmosedici alla curva 3, dove si arriva in staccata a circa 150 chilometri orari dopo un rettilineo con punte di oltre 300 chilometri orari. Lo spagnolo, già infortunato al piede destro dal volo di Aragon, è stato lanciato in aria, impattando con violenza sull'asfalto, mentre la sua rossa è andata in frantumi. La sessione è stata interrotta con l'esposizione della bandiera rossa, mentre il pilota, che non ha perso conoscienza, è stato trasportato al centro medico.

"Il rumore fa pensare a qualcosa di strano - ha commentato ai microfoni di Sky il general manager Paolo Ciabatti -. Appena verranno collegati i dati al box cercheremo di capire cosa sia successo, in questo momento la cosa più importante riguarda le condizioni di Jorge". Un periodo decisamente negativo per il maiorchino, nonostante la competitività mostrata in pista: Lorenzo è reduce da due zeri consecutivi dopo la vittoria in Austria in agosto.