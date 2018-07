Tigers, il trasloco da Forlì è ufficiale: giocheranno al Carisport di Cesena

E' ufficiale. I Tigers comunicano l’avvenuta formalizzazione dell’accordo con il Consorzio Romagna Iniziative per l’utilizzo del Carisport di Cesena. Dalla stagione 2018/19 la prima squadra, militante nel campionato LNP di Serie B, svolgerà pertanto la propria attività al Palazzetto dello Sport della Città di Cesena. I dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa convocata per il 12 luglio alle 12 alla presenza del sindaco di Cesena, Paolo Lucchi, dell'assessore allo Sport, Christian Castorri, di Francesca Amadori, presidente del Consorzio Romagna Iniziative, gestore del Carisport, del presidente dei Tigers, Giampiero Valgimigli, del vice Giuseppe Fannri e del general manager Enrico Castellini.