Tigers Forlì, si compone lo staff organizzativo: i nuovi arrivi

Il general manager dei Tigers, Enrico Castellini. sta definendo l’assetto dello staff organizzativo per la stagione 2018/19 dei Tigers, con nuovi ingressi di rilievo a supportare la società del presidente Valgimigli, alle porte di un anno sportivo da vivere con ambizione ed entusiasmo. L’area "Marketing e Sponsor Accounting" sarà supervisionata dal coordinatore generale Luigi Resta e registra l’inserimento di Elena Pascucci e Giovanni Sivelli.

Pascucci arriva dal Cesena Calcio, dove negli ultimi 4 anni ha operato in ambito marketing e social media marketing, mentre Sivelli, avvocato, è reduce dall’esperienze in Mastergroup Sport, agenzia di sport marketing specializzata in organizzazione di eventi sportivi e gestione delle sponsorizzazioni.

Entrambi si occuperanno di marketing strategico e operativo e dello sponsor accounting. L’"Area Comunicazione", coordinata da Massimo Framboas, vede l’ingresso di un’altra figura a forti tinte cesenati. Si tratta del giornalista Daniele Magnani, con esperienze sia in radio che soprattutto in televisione e, negli anni ’90, giornalista per “Il Messaggero”. Fungerà da supporto per l’"Ufficio Stampa".