Tigers nel segno della continuità: firma il rinnovo anche Antonio De Fabritiis

I Tigers calano il tris di rinnovi. Dopo quelle di Michael Sacchettini e Matteo Battisti arriva la firma anche di Antonio De Fabritiis. Guardia classe 1990, De Fabritiis si è distinto nella scorsa regular season per la versatilità che gli ha permesso di trovarsi a proprio agio nel gioco di coach Di Lorenzo, dove ha potuto dare sfoggio delle proprie capacità su entrambe i lati del campo. Terzo per rimbalzi e palle recuperate, la guardia laziale è il miglior tiratore da 3 punti del roster arancionero della scorsa regular season, chiusa con 11,6 punti di media, frutto di un 36% da 2 e di un 33% dai 6,75. I 24 punti segnati a Reggio Emilia il 7 febbraio 2018 rappresentano il suo high stagionale, raggiunto tirando con il 50% da 2 ed il 44% da 3, prestazione impreziosita poi da 7 rimbalzi ed un 6/8 ai tiri liberi. Abile nel gioco perimetrale, De Fabritiis sa essere pericoloso anche in avvicinamento e, con Sacchettini e Battisti, costituisce parte dell’ossatura della squadra su cui poggia il progetto tecnico arancionero.