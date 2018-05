Tigers, rinnova anche il general manager Castellini. "Sarà una stagione ambiziosa"

I Tigers comunicano il proseguimento del rapporto con il general manager Enrico Castellini intendendo così far valere, anche per il terzo anno, il contratto siglato nella stagione 2016/17, che prevedeva un tacito rinnovo fra le parti al termine di ogni stagione. "Con Castellini ed il vicepresidente Giuseppe Fabbri abbiamo gettato il seme per qualcosa di importante - afferma il presidente Giampiero Valgimigli -. Insieme a loro abbiamo vissuto il fondamentale passaggio da una gestione pressoché familiare ad una organizzazione più strutturata e segnato un momento fondamentale nella storia della società. Vogliamo crescere ancora e per farlo nel migliore dei modi non possiamo prescindere dall’intesa con il GM Castellini e dal suo fondamentale apporto".

"Prima ancora che il rapporto professionale qui ai Tigers, a Castellini mi lega un rapporto di profonda amicizia e per me è un vero piacere apprendere che condivideremo anche la prossima stagione in arancionero - prosegue Fabbri -. Ci prepariamo a vivere una stagione molto ambiziosa nella quale vogliamo portare i Tigers al posto che meritano, ovvero fra i top team della Serie B. L’esperienza maturata in questi anni e la professionalità di Castellini ci offrono garanzie in questo senso. Di qui la volontà di proseguire anche per il terzo anno con lui".

"Ringrazio la presidenza per la conferma e la rinnovata fiducia - sono le parole di Castellini -. Sono molto felice di poter proseguire il lavoro intrapreso due anni fa in una società giovane ed estremamente ambiziosa. Un lavoro tanto impegnativo quanto stimolante, svolto al fianco di collaboratori preparati e motivati; compagni di viaggio in un percorso certamente non semplice ma che di sicuro porterà a tradurre grandi sfide in traguardi importanti".