Tigers, Roberto Villani confermato al fianco di coach Di Lorenzo

Anche nella prossima stagione Roberto Villani siederà sulla panchina romagnola in qualità di assistente di coach Di Lorenzo anche per la stagione 2018/19. Nella stagione appena conclusa, Villani ha portato al successo la Under 20 nel Campionato Regionale e ha contribuito come assistente di coach Lapenta alla vittoria del campionato della formazione di Prima Divisione. Per la stagione entrante il lavoro di Roberto Villani si concentrerà solo sulla prima squadra, impegnata nel campionato di Serie B. I Tigers ringraziano coach Villani per i risultati conseguiti e per la dedizione e la professionalità dimostrate al primo anno sulla panchina romagnola, lieti di poter continuare a crescere insieme.