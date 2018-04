Tigers Rosa, Under 20 vice campionesse d'Italia: "Un'emozione e non è stata fortuna"

"Secondi in Italia, che emozione". Il presidente delle Tigers Rosa, Marco Gentile, ringrazia la squadra Under 20 e lo staff tecnico per lo storico risultato conseguito con il raggiungimento della finale scudetto. "Voglio ringraziare anche tutti coloro che ci hanno sostenuto, dai genitori, alle atlete, agli amici che erano con noi a Macherio - afferma Gentile -. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito da casa grazie alle dirette messe a disposizione dalla Federazione e so che sono stati veramente tanti. Grazie, grazie mille a tutti! Lo scudetto è andato a Venezia, arrivata a Desio col solo scopo di vincere il titolo, mentre noi, con l’approdo fra le migliori 8 d’Italia, avevamo già raggiunto un risultato più che lusinghiero, ma siamo andati oltre: Siamo vicecampioni d’Italia. Abbiamo stupito tutti. Tutti, tranne noi stessi, consapevoli del valore del nostro lavoro e della nostra programmazione.

"Purtroppo ho sentito dire da “esperti di basket femminile” che si è solo trattato di fortuna - continua il presidente delle Tigers Rosa -. Personalmente credo che non basti “la fortuna” per arrivare a giocarsi la finale scudetto; la fortuna va cercata, in palestra, in quei 7 mesi di gare che precedono l'ambita finale e non comprando giocatrici negli ultimi 10 giorni che precedono le Finali (cosa legittima visto che lo prevede il regolamento federale a mio dire sbagliato) e togliere il merito a chi lavora e suda quotidianamente per quel traguardo. Comunque sia, che piaccia o no, le Tigers Rosa Basket Libertas Forlì sono arrivate in finale scudetto Under 20 femminile 2018. Alle atlete: Martina, Sara, Micol, Giulia, Alice, Annalaura, Benedetta, Alice, Lucia, Beatrice, Noemi, Eleonora e Giulia; agli allenatori: Claudio, Andrea e Giovanni; a Maurizio e tutti i dirigenti, un solo pensiero: Grazie, grazie mille. Orgoglioso di voi".

La stagione non finisce qui: "Ci tengo a sottolineare che l’under 20 è solo il primo campionato giunto al termine della stagione, ma ci sono altri 5 campionati che ci vedono impegnati, di cui 3 a livello Nazionale e con squadre di alto livello! Quindi, dopo i dovuti festeggiamenti, tutti subito in palestra consapevoli che nello sport, così come nella vita, l’unica cosa che realmente paga è la cultura del lavoro e della fatica. Allora non mi resta che augurare a tutti noi “Buon lavoro”, certo che questa società si toglierà altre soddisfazioni", conclude.