Tiro di precisione, Cicognani a Salotto blu: "Le armi insegnano la pace, non la guerra"

Varide Cicognani è stato campione italiano e allenatore della nazionale di tiro di precisione. Nella seconda parte della sua vita è diventato imprenditore e inventore di fucili di precisione. Ospite dell'appuntamento televisivo di Mario Russomanno, ha evidenziato come "il nostro sport insegna la disciplina e il controllo di se stessi. Noi grandi tiratori sappiamo bene quanto sia inutile credere di risolvere i conflitti con le armi. Serve ragionare, non distruggere". La trasmissione andrà in onda Mercoledì alle 23 e 15.