Torna Corritalia, la podistica Aics: in centro 1.800 tra alunni, docenti e genitori

Nell’anno in cui Forlì è Città europea dello sport non poteva mancare l’appuntamento con Corritalia, la manifestazione podistica nazionale organizzata da Aics Associazione Italiana Cultura Sport, che ormai da 17 edizioni riempie e colora la città. Sabato a partire dalle 9,30, il centro storico torna a pulsare, come ogni anno, con tanti studenti, docenti e genitori: in totale saranno circa 1.800 i partecipanti, provenienti da 7 istituti scolastici del territorio, ed impegnati in una serie di gare podistiche non competitive (distanza 800 metri), alle quali si aggiungerà una camminata veloce per gli adulti. Tutte le competizioni prenderanno il via in piazza Saffi, fulcro dell’iniziativa che vuole unire attività fisica per tutti e valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico: proprio per questo, il percorso delle varie gare si snoderà attraverso le vie del centro, da via delle Torri, passando per piazza Ordelaffi, piazza del Duomo e corso Garibaldi, per tornare infine al traguardo in piazza Saffi.

Quest’anno le scuole partecipanti sono gli Istituti comprensivi “Caterina Sforza”, “Palmezzano”, “Maroncelli”, “Benedetto Croce”, “Zangheri”, “San Martino in Strada” e la paritaria “La Nave”; al termine della mattinata, alle migliori tre verranno consegnati buoni per l'acquisto di materiale didattico e sportivo per un importo complessivo di 500 euro, secondo una classifica che terrà conto del numero di partecipanti (alunni, docenti e genitori) per ogni scuola. A livello individuale, inoltre, i primi tre ragazzi classificati in ogni categoria riceveranno una medaglia celebrativa. Alle premiazioni prenderanno parte, insieme a Catia Gambadori, Presidente provinciale Aics Forlì-Cesena, l’assessore allo Sport del Comune di Forlì Sara Samorì e il presidente della Consulta dello sport di Forlì, Prof. Paolo Proscia. Concluse le premiazioni, ci si sposterà in Comune, alle 12, per la presentazione della campagna promozionale “Forlì ha lo sport dentro”.

Insieme a Forlì, anche quest’anno ospitano la manifestazione, il cui nome completo è Corritalia – Insieme per i Beni Culturali Ambientali e per il dialogo interculturale, circa 50 città in tutto il Paese, tra cui centri come Roma, Napoli e Firenze; in totale sono più di 100mila i partecipanti coinvolti in un’iniziativa che vede tra i patrocinatori i Ministeri dell'Ambiente, dei Beni culturali e del Turismo, del Lavoro e delle politiche sociali. Corritalia fa seguito ad un’altra iniziativa Aics ospitata a Forlì come il Museo itinerante del calcio internazionale, che ha portato nelle scorse settimane nei locali dell’ex GIL una collezione di 200 cimeli unici sulla storia dello sport più bello del mondo, dal 1930 ad oggi, a testimoniare un’epoca nella quale sport non significava competizione esasperata e profitto, ma passione, rispetto delle regole e degli avversari.

Corritalia gode del patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, del Comune di Forlì, della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e della collaborazione degli assistenti civici dei Comuni di Forlì e Castrocaro Terme, dei Veterani dello Sport di Forlì e dei giudici Fidal. Aics Forlì-Cesena conta oggi oltre 140 società affiliate e 14mila soci, con un Comitato provinciale che da più di 40 anni promuove attività sportive, educative e sociali, con un’attenzione particolare al mondo della scuola. A livello nazionale Aics è impegnata da oltre 50 anni nella promozione di attività dilettantistica sportiva a livello nazionale e oggi rappresenta una delle principali associazioni italiane per importanza ed impegno (in ambito sportivo ma anche culturale, sociale, turistico ed ambientale) con i suoi 900mila associati, 9mila circoli, 20 Comitati regionali e 120 provinciali dislocati in tutto il Paese.