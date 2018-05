Torna il Memorial Marco Briganti. E si ricorderà anche Davide Astori

Sabato pomeriggio, a partire dalle 16, al polisportivo G. Casadei via Monda 3 a San Martino in Strada si terrà l'ottavo Memorial Marco Briganti, e il terzo Trofeo Valter Tanturli e 2° Trofeo Vittorio Gatti, torneo calcistico con la partecipazione dei piccoli calciatori categoria esordienti. Saranno presenti i piccoli calciatori della Acf Fiorentina, Ravenna Calcio, Imolese Calcio e Asd Tre Martiri 1949 sm. Quest’anno sarà istituito l’importante Trofeo Far Play dedicato alla memoria di Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo scorso.

La manifestazione, grazie alla fattiva collaborazione della Sanmartinese scuola calcio, e con il patrocinio del Comune di Forlì, città dello sport 2018 ricorderà Marco Briganti, deceduto nei cieli dell’Iraq il 30 maggio del 2005. Prima dell’inizio della manifestazione sarà deposto un mazzo di fiori a piedi della targa posta nella rotonda di Via Marco Briganti. Sarà inoltre in funzione un apposito stand gastronomico al Bar San Marten adiacente il polisportivo.

PROGRAMMA DEL TORNEO

ORE 16,00 ACF.FIORENTINA vs ASD TRE MARTIRI 1949 SM

ORE 16,40 RAVENNA CALCIO vs IMOLESE CALCIO

ORE 17,25 ASD TRE MARTIRI 1949 SM vs RAVENNA CALCIO

ORE 18,05 IMOLESE CALCIO vs ACF. FIORENTINA

ORE 18,50 ASD TRE MARTRI 1949 SM vs IMOLESE CALCIO

0RE 19,30 ACF.FIORENTINA vs RAVENNA CALCIO

ORE 20,00 PREMIAZIONI