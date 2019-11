Torna la grande festa per Matteo Montaguti. E si strizza l'occhio alla solidarietà

Poche settimane fa ha annunciato il ritiro dalle competizioni agonistiche. Il Fans Club celebra Matteo Montaguti. La tredicesima edizione della tradizionale festa di fine anno si terrà giovedì 28 novembre dalle 20 al ristorante Tre Corti c/o Grand Hotel Forlì in via del Partigiano 12 bis a Vecchiazzano. Nell'occasione si potrà scambiare opinioni col ciclista meldolese e rivivere tutti assieme le tappe più importanti della sua carriera. Al termine della serata sarà donato il calendario 2020 del Fans Club, che racchiuderà in 14 foto l’intera carriera. Non mancherà la raccolta fondi a scopo benefico che da sempre ha contraddistinto il Fans Club.

Poche settimane fa Montaguti ha deciso di appendere il caschetto al chiodo. La decisione è maturata dopo 12 anni di professionismo nel corso dei quali ha disputato 14 grandi giri (nove Giri d’Italia, un Tour de France, quattro Vuelta Espagna); e portato a termine quindici Classiche. Tre gli hurrà al traguardo: tappa e classifica al Giro di Reggio Calabria 2010 con il Team DeRosa e Tappa al Tour des Alps 2017 con il Team Ag2r la Mondiale. Nel mezzo numerosi piazzamenti, specialmente nel calendario italiano, ma anche in una tappa al Giro d’Italia 2016. L'ultima stagione l'ha disputata con i colori della Androni – Sidermec, squadra che si è laureata Campione d'Italia.