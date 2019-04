Al Villa Romiti il torneo "Basket for Children". E gli arbitri saranno i giocatori dell'Unieuro

Non stop di partite con cambi volanti tra ragazzi del 2007 e 2010 sabato pomeriggio al Villa Romiti di Forlì, al torneo 'Basket for Children' organizzato dal Basket Club Marini – istituzione del tifo organizzato biancorosso – e OneTeam Forlì. Appuntamento dalle 15 alle 18, con una novità da non perdere: ad arbitrare le partite non saranno istruttori o “grigi” ma i giocatori della Pallacanestro Forlì 2.015, che il giorno seguente sfideranno la Fortitudo all'Unieuro Arena. E i partecipanti al torneo saranno ospiti all'Unieuro Forlì proprio per la partita più attesa della stagione, il derby con Bologna. L’ingresso sarà ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto all’Istituto Oncologico Romagnolo.