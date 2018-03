Torneo di basket scolastico, trionfa il "Saffi-Alberti" di Forlì

Spettacolo di basket al palazzetto dei Romiti di Forlì dove le rappresentative della categoria allievi (nati negli anni 2003, 2002 e 2001), dei migliori 8 istituti della provincia, si sono affrontate per contendersi il prestigioso titolo di campione provinciale. Basket School Cup 3x3, questo è il nome dell’innovativa e avvincente formula adottata per i tornei scolastici, che stravolge il consolidato e storico regolamento dei 5 contro 5 a tutto campo: le squadre sono composte da 3 giocatori, si gioca ad un canestro in un unico tempo di 10 minuti, ma se una squadra arriva ai 21 punti l'incontro termina immediatamente, ma a rendere ancora più incerte le sorti delle partite vige la regola del punto assegnato ad ogni fallo subito.

Scientifico, Ragioneria e ITI (tutte di Forlì) sugli scudi per tradizione e livello tecnico da sempre classificate nelle prime posizioni del torneo, che tuttavia mai come quest'anno si presenta aperto ad ogni pronostico, per la presenza in molte squadre della "meglio gioventù" del basket locale. Le 8 pretendenti suddivise in due gironi si sono affrontate senza esclusione di colpi e in un continuo testa a testa fino all'ultimo punto e all'ultimo secondo. Il Saffi-Alberti di Forlì sorprende tutti vincendo il proprio girone e batte lo Scientifico assicurandosi il primo posto e l'accesso alle semifinali che vince di slancio senza dare scampo a Ragioneria. Finale al cardiopalmo ancora con lo Scientifico che nel frattempo ha vinto l'altra semifinale, ma soccombe una seconda volta davanti allo strapotere fisico del Saffi-Alberti, che si aggiudica il prestigioso titolo di campione provinciale di basket 2018.

Questi i nomi dei nuovi campioni che rappresenteranno la nostra provincia ai campionati regionali di maggio a Cesenatico: FABIANI LUCA, SQUARCIA FRANCESCO, CIUCCHI ALBERTO, GALEOTTI ANDREA, POPA ANDREA e BIONDI FEDERICO.