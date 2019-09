Torneo di Bertinoro, la Gaetano Scirea trova in finale i Titans

Non senza sorprese la prima finalista del primo Trofeo Città di Bertinoro. Nonostante il gap di categoria, i Titans San Marino hanno controllato agevolmente nel finale il rientro dei lughesi che, eccezion fatta per alcuni minuti del sacondo periodo, sono sempre stati costretti ad inseguire. Decisivo l’apporto d’esperienza del tandem Raschi – Saponi, quest’ultimo fondamentale con due bombe consecutive a bersaglio nell’ultimo quarto. In finale troverà la Gaetano Scirea. Nonostante la Virtus salga sul Colle con soli otto uomini a referto (out Kos ed Orlando) e l’assenza del coach Regazzi rende cara la pelle mettendo per alcuni tratti in difficoltà i padroni di casa, trascinati nelle fasi calde dalla mano calda del regista Montaguti (alla fine 27 a referto con 7 bombe realizzate).

Dopo un avvio promettente – 7-2 al 2’ – i biancorossi subiscono la verve dell’ottimo Spampinato (11 nel primo parziale) e chiudono sotto all’intervallo. Magistrale la terza frazione di gioco, ove la mira ritorna quella delle giornate migliori con Bertinoro che referta bel 32 punti; gli ospiti comunque, aggrappati all’intraprendenza di Agatensi (17 nella ripresa), non mollano un centimetro ma devono soccombere nel finale. Per lo Scirea tre uomini in doppia cifra, con Ricci (ottimo nella ripresa) e Farabegoli a quota 10 mentre segnali positivi sono giunti dal sedicenne Zambianchi, partito in quintetto base.

1a SEMIFINALE ORE 18 BASKET LUGO – TITANS S.MARINO 63-68 (10-15; 29-30; 47-50) BASKET LUGO: Alessandrini 3, Presentazi 4, Baroncini, Silimbani 18, Masrè 6, Cervellera, Santini n.e., Bazzocchi 3, Salsini 14, Arosti n.e., Ravaioli R. 15. All.: Casadei TITANS S.MARINO: Flan 4, Palmieri, Raschi 13, Macina 14, Squarcia 3, Sorbini 5, Campajola 4, Buzzone, Semprini Cesari 4, Gaspari 5, Saponi 16, Alviti n.e. All.: Padovano M. Arbitri: Bonaga e Scandellari di Bologna

2a SEMIFINALE ORE 20 GAETANO SCIREA BERTINORO – VIRTUS IMOLA 78-69 (17-20; 30-34; 62-55) GAETANO SCIREA BERTINORO: Bracci 8, Solfrizzi En., Rossi 3, Montaguti 27, Angeletti, Zambianchi 7, Ravaioli 6, Bessan 4, Ricci 10, Farabegoli 10, Sampieri, Solfrizzi Em. 3. All.: Tumidei VIRTUS IMOLA: Dalpozzo 9, Marcone 2, Savino, Agatensi 17, Spampinato 22, Barattini 6, Biandolino 5, Errera 7. All.: Zotti